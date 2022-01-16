Стала известна дата выхода нового сезона мультсериала «Южный парк»

Новый, 25-й сезон мультсериала «Южный парк» начнется 2 февраля на западном телеканале Comedy Central, говорится в Twitter-аккаунте проекта.

Это второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала «Симпсоны». Мультсериал стартовал в 1997 году.

В августе прошлого года сообщалось, что «Южный парк» продлили до 2027 года. В декабре вышел тизер эпизода спецвыпусков «Южный Парк: После COVID'а» и «Южный Парк: После COVID'а: Возвращение COVID'а», где повзрослевшие герои пережили пандемию. В целом ожидается 14 эпизодов. Также планируется выпустить видеоигру по мотивам мультфильма и документальный фильм.

Ранее стало известно, что вышел тизер нового мультфильма «Ледниковый период: приключения Бака» от Disney. Премьера состоится 28 января 2022 года.