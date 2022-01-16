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Монеточка заразилась коронавирусом

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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала в Instagram, что они с мужем Виктором Исаевым заразились коронавирусом.

«Вот они — челы, которые хвастались всем на свете, что треклятый вирус обошел их стороной! И вот, когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат», — написала Монеточка.

По словам исполнительницы, она «собрала кучу неприятных симптомов», в отличие от ее супруга. Певица уточнила, что находится в хорошем настроении, несмотря на «отвратное самочувствие».

«Смотрю сериал «Манифест» и сплю 12+ часов в день», — резюмировала Монеточка.

За минувшие сутки в России выявили еще 29 230 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел 22 731 человек, зафиксировано 686 летальных исходов.

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