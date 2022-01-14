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Солистка «Винтажа» вспомнила, как проснулась от лежащей на ней голой женщины

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Даниил Величко

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» вспомнила, как проснулась в общежитии Санкт-Петербурга от того, что на ней лежала незнакомая голая женщина. Она уточнила, что в комнате вместе с ней жили еще 35 студенток из разных художественных академий.

«Я просыпаюсь от того, что на мне лежит голая незнакомая женщина и [испытывает оргазм]. Я — спала, просыпаюсь, а на мне это искореженное лицо, еще и не очень красивое», — поделилась Плетнева.

Певица добавила, что этой девушкой была одна из студенток, живущих вместе с ней в общежитии. После осознания произошедшего едва проснувшаяся Плетнева заорала от страха, в комнате включился свет и исполнительница ощутила чувство стыда за случившуюся ситуацию. Она подчеркнула, что после инцидента виновница уехала из общежития, а студенты продолжили дальше жить обычной жизнью.

Ранее Плетнева рассказала, как выступала на концерте после аварии мужа.

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