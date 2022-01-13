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Водонаева отчитала Клаву Коку за видео с Бузовой на отдыхе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Модель Алена Водонаева в своем Telegram-канале заявила, что лучше вообще не иметь друзей, чем таких, как певица Клава Кока. Таким образом она осудила исполнительницу за скандальное видео в Instagram, на котором телеведущая Ольга Бузова предстала в невыгодном, по мнению Водонаевой, свете.

«Дамы, как мы понимаем из их разговора, направляются в спа-салон. Ну что тут сказать — и врагов не надо с такими друзьями как Клава Кока», — высказалась Водонаева.

Позже модель поддержала певца Диму Билана, который также осудил Коку за видео с Бузовой. По мнению Водонаевой, исполнительница повела себя не «по-пацански».

«Реально не по-пацански так себя вести. В таких мелочах человек и проявляется. С Клавой лучше не дружить», — резюмировала она.

Речь идет о видео, на котором Бузова и Кока вместе идут в спа-салон на горнолыжном курорте Куршевель. При этом телеведущая вела себя несколько странно, поэтому певица попросила подругу «не валяться на полу» в ее куртке.

Ранее Билан осудил Коку за видео с Бузовой.

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