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Садальский испугался за здоровье Малахова

Садальский: Малахов работает на износ, страдает и пьет таблетки

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Илья Питалев/РАИ «Новости»

Актер Станислав Садальский рассказал в разговоре с изданием news.ru, что боится за телеведущего Андрея Малахова, у которого на фоне большой нагрузки началась бессонница.

«Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается», — сказал артист.

Он добавил, что шоумену нужно «чуть-чуть ослабить поводья».

Ранее Малахова вызвали на опрос в главк Следственного комитета в связи с «пропажей» актрисы Светланой Светличной. Актриса появилась на съемках ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» после того, как ее сутки разыскивали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Ведущий опубликовал в Instagram снятую в телестудии фотографию со Светличной, сообщив, что знаменитость «нашлась».

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