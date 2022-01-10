Леонида Куравлева экстренно госпитализировали

Актера Леонида Куравлева госпитализировали в московскую больницу в тяжелом состоянии, у него наблюдались проблемы с дыханием. Об этом сообщает «СтарХит».

По информации издания, артист попал в медучреждение 6 января, его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Как уточняется, сейчас 85-летний Куравлев в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Звезда советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и других лент был доставлен в медучреждение в Коммунарке 6 января.

«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — уточнил источник в больнице в Новой Москве.

Также поясняется, что перед госпитализацией у актера были сложности из-за гипертонии, у него часто кружилась голова.

На связи с больницей сейчас находятся дети Куравлева — сын Василий и дочь Екатерина.

Ранее актриса Елена Проклова подтвердила, что находится в реанимации в столичной больнице.