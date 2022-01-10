«Власть пса» получила «Золотой глобус» как лучшая драма

Фильм «Власть пса» получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Автор картины новозеландка Джейн Кэмпион удостоена премии «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу.

Премьера фильма состоялась 1 декабря на стриминговом сервисе Netflix. Его главный герой — Фил Бэрбанк (Бенедикт Камбербэтч), владеющий ранчо вместе со своим братом Джорджем (Джесси Племонс). Отношения братьев расстраиваются, когда один из них привозит на ферму жену.

Ранее сообщалось, что в 2022 году премию «Золотой глобус» не станут транслировать по телевидению. Полный список лауреатов все желающие смогут посмотреть в пресс-релизе, который выпустят по окончании полуторачасового мероприятия.

До этого стало известно, что Голливуд будет массово бойкотировать «Золотой глобус».

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.