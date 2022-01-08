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Собчак планирует создать собственный курс

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Собчак намерена создать свой собственный курс. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Журналистка посетовала, что на рынке присутствует много «инфо-шлака», отметив наличие и качественных продуктов.

«Другое дело, что почему-то они не так популярны, как марафоны успешного успеха. Они как будто затерялись в тоннах мусора, плюс их тяжело проходить, они дорогие, зачастую на иностранных языках», — написала она в соцсети.

Знаменитость также призналась, что уже думала над созданием онлайн-продукта, и в процессе начала как журналист изучать этот рынок.

«То есть выпуск про инфожуликов взялся не из воздуха. В процессе расследований мой энтузиазм даже поугас, глядя на то, какие инфопродукты покупают (а значит хотят покупать) люди», — указала она.

По словам звезды, она хочет создать серьезный продукт вместе с мировыми авторитетами, то есть «теми, чьи мысли растаскивают по марафонам и выдают за свои».

«В планах задать высокую планку на рынке онлайн-образования», — добавила Собчак.

Ранее стало известно, что владелец учебного центра по работе на фондовом рынке Сергей Бриз намерен отсудить у Собчак 100 млн рублей. Сам бизнесмен заявлял, что обратится в суд с иском к знаменитости.

По мнению предпринимателя, термин «инфоцыгане», используемый в фильме ведущей, несет в себе расизм и ксенофобию.

Новость дополняется.

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