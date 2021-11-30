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Жителей Гондураса позвал голосовать главный герой «Тетради Смерти»

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Observatorio Democratico Juventud Honduras/Facebook

В Гондурасе «Наблюдательный комитет демократической молодежи» использовал в качестве рекламы местных выборов образ героя Лайта Ягами из аниме «Тетрадь Смерти». Изображение опубликовано на странице в Facebook.

В руках у него вместо той самой тетради находится избирательный бюллетень. Образ использовался для рекламы выборов на муниципальных, парламентских и президентских выборах в стране.

«Если не проголосуете, то другие решат за вас, и вы не будете в праве жаловаться, когда не найдете работу и возможности [самореализоваться в жизни]», — отметили авторы рекламы.

В России в январе этого года петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Аниме-мультфильмы, опубликованные на одном из интернет-порталов, признали «информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено». Эксперты посмотрели мультфильмы в зале суда и нашли в них сцены жестокости и насилия, смерти, нетрадиционных сексуальных отношений.

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