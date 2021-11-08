Рэпер отдаст свой гонорар семьям погибших на фестивале Трэвиса Скотта

Американский рэпер Roddy Rich в Stories Instagram пообещал отдать деньги, заработанные на фестивале Трэвиса Скотта, семьям погибших в давке людей.

«Прошу семьи тех, кого мы потеряли вчера, обратиться к (менеджеру – «Газета.Ru») Шону Холидею. Я пожертвую вырученные мной деньги семьям погибших в инциденте», — сообщил Roddy Rich.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. Толпа фанатов устремилась к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка, в которой погибли восемь человек. Шоу посетили около 50 тыс. человек, оно продолжалось второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходило мероприятие, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.

Ранее фанат Трэвиса Скотта подал на него в суд за действия во время концерта.