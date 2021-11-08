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Анфиса Чехова призналась, что фотошопила свои «100 кг»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Телеведущая Анфиса Чехова в своем Instagram призналась, что фотошопила себя на фотографиях, пока не похудела.

Она опубликовала несколько архивных снимков, сделанных еще во время брака с актером Гурамом Баблишвили. «Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза. Я весила почти 100 кг и не принимала себя такой», — призналась она. По словам Чеховой, похудеть ей удалось без строгих диет и изнурительных тренировок.

Ранее Анфиса Чехова извинилась за оскорбление буряток.

Скандал вокруг Чеховой развернулся после выхода в эфир ее нового шоу «Скажи, подруга». В первом выпуске она рассказала о неудачной косметологической процедуре, после которой у нее отекло лицо. Телеведущая заявила, что стала «бурятской женщиной» и не могла два месяца смотреться в зеркало, так как ненавидела свое отражение. После выхода передачи пользователи соцсетей обвинили ее в расизме и потребовали извинений.

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