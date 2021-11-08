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Умер злодей из мексиканских «мыльных опер» Энрике Роча

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Министерство Культуры Мехико

Мексиканский актер кино и театра Энрике Роча скончался на 82-м году жизни, передает The Sun.

Роча был известен благодаря ролям злодеев в «мыльных операх» и получал за них специальные кинопремии с формулировкой «за лучшего антигероя».

Его смерть подтвердили в мексиканском актерском профсоюзе ANDI. «Один из наиболее признанных актеров телевидения, он запомнился персонажами-злодеями», — говорится в сообщении организации.

Причины смерти Энрике Роча не сообщаются, однако один из наемных работников актера Оскар Эспехель заявил, что смерть наступила по естественным причинам. «У него было крепкое здоровье, никаких хронических заболеваний, все произошло очень быстро», — рассказал он.

Энрике Мигель Роча Руис родился 5 января 1940 года, снимался с 1965 года. Всего снялся в более чем восьми десятках сериалов, среди которых «Привилегия любить», «Шалуньи», «Я покупаю эту женщину», «Женщина, случай из реальной жизни», «Мир игрушки».

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