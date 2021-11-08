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Байден похвалил Большую птицу из «Улицы Сезам» за вакцинацию от COVID-19

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MARTY LEDERHANDLER/ASSOCIATED PRESS

Президент США Джо Байден похвалил персонажа Большую птицу из детской телевизионной передачи «Улица Сезам» за вакцинацию от коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

Большая желтая птица написала у себя на странице в Twitter о прививке, отметив, что ее крыло немного побаливает, но это даст ее организму защиту от болезни.

«Вакцинация — лучший способ обезопасить весь ваш район», — ответил Байден персонажу передачи.

Некоторые граждане США негативно отнеслись к посту Птицы о вакцинации. Сенатор-республиканец Тед Круз обвинил Большую птицу в пропаганде, ориентированной на маленьких детей. Представители колорадской Либертарианской партии написали, что государственная пропаганда наносит самый большой урон детским воспоминаниям.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что власти готовы со следующей недели начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

По его словам, более 28 млн молодых американцев теперь имеют право на вакцину, которая защитит от COVID-19. Байден добавил, что его администрация готовилась к началу кампании по вакцинации детей с первого дня, и сейчас она готова. Вакцинировать детей будут препаратом, разработанным американским фармпроизводителем Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, в 20 тыс. пунктах по всей стране, в том числе в школах, больницах и аптеках.

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