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Трэвис Скотт заявил, что сотрудничает с полицией в расследовании давки на его концерте

Американский рэпер Трэвис Скотт, на концерте которого в Хьюстоне погибли в давке восемь человек, заявил, что сотрудничает с властями по расследованию трагедии. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Музыкант отметил, что опустошен трагедией и сотрудничает с полицией, а также намерен поддержать семьи пострадавших.

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек скончались, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе. Уточняется, что во время выступления рэпера Трэвиса Скотта толпа начала прижиматься к передней части сцены, что вызвало панику, люди начали терять сознание и падать, это привело к давке, рассказал начальник пожарной охраны Хьюстона.

Организаторы прекратили мероприятие, когда заметили, что пострадали несколько человек. В результате были госпитализированы 17 человек, в том числе 11 человек с остановкой сердца, некоторым оказали помощь на месте. По официальной информации, о гибели восьми человек узнали не сразу.

На фестивале присутствовало около 50 000 человек, он продолжался второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходил фестиваль, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.

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