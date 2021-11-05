Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Смородская заявила, что не будет извиняться за слова о «Спартаке» 21:38
Супруга Юдашкина высказалась об «изгнании» Дюжева с модного показа 21:38
Более 70% украинцев не согласны с направлением, в котором движется страна 21:36
Минюст Грузии: Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки, вопреки голодовке 21:35
Смородская заявила, что не обвиняла «Спартак» в расизме 21:14
Задержанный за избиение мужчины с ребенком рассказал, кто начал конфликт 21:12
Гитарист «Коррозии металла» отпилил себе палец болгаркой 21:06
Юрист рассказал, что грозит Смородской за обвинения игроков «Спартака»... 21:02
Глава МИД Украины обвинил Россию в провоцировании европейского газового кризиса 20:47
Стала известна причина избиения отца с ребенком в Новой Москве 20:47

Oxxxymiron отреагировал на обвинения экс-возлюбленной в лицемерии и изменах

close
100%
oxxxymiron.com

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) ответил бывшей девушке Вере Маркович на обвинения в лицемерии и изменах. Ответ опубликован на странице музыканта в Instagram.

Он назвал слова Маркович справедливыми и признался, что причинил ей боль десять лет назад.

«У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить», — написал Oxxxymiron.

Кроме того, рэп-исполнитель призвал оставить Маркович в покое — ни в чем ее не обвинять.

Девушка на своей странице в Instagram отметила, что ей было важно публично «проговорить» пережитое с Oxxxymiron.

«Эта долгая, сложная и болезненная история для нас обоих, которая, к счастью, закончилась тем, что научила нас говорить о своих чувствах и видеть чувства другого», — подытожила она.

Маркович решила высказаться после выхода нового трека-исповеди, в котором рэпер рассказывает о событиях того времени, когда они близко общались. Его откровения экс-менеджер артиста считает лицемерными. Она рассказала, что познакомилась с исполнителем в Лондоне в 2008 году, когда ей было 15 лет, а ему — 23 года. Рэпер был женат, предполагалось, что он должен присматривать за подростком, однако, по словам девушки, вместо этого он переспал с ней.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть