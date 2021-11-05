Oxxxymiron отреагировал на обвинения экс-возлюбленной в лицемерии и изменах

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) ответил бывшей девушке Вере Маркович на обвинения в лицемерии и изменах. Ответ опубликован на странице музыканта в Instagram.

Он назвал слова Маркович справедливыми и признался, что причинил ей боль десять лет назад.

«У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить», — написал Oxxxymiron.

Кроме того, рэп-исполнитель призвал оставить Маркович в покое — ни в чем ее не обвинять.

Девушка на своей странице в Instagram отметила, что ей было важно публично «проговорить» пережитое с Oxxxymiron.

«Эта долгая, сложная и болезненная история для нас обоих, которая, к счастью, закончилась тем, что научила нас говорить о своих чувствах и видеть чувства другого», — подытожила она.

Маркович решила высказаться после выхода нового трека-исповеди, в котором рэпер рассказывает о событиях того времени, когда они близко общались. Его откровения экс-менеджер артиста считает лицемерными. Она рассказала, что познакомилась с исполнителем в Лондоне в 2008 году, когда ей было 15 лет, а ему — 23 года. Рэпер был женат, предполагалось, что он должен присматривать за подростком, однако, по словам девушки, вместо этого он переспал с ней.