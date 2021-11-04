«Король тигров» сообщил о возможном раке

Американский владелец зоопарка с большими кошками Джо Экзотик (Джозеф Шрибвогел), приговоренный к длительному тюремному заключению за попытку организации убийства зоозащитницы Кэрол Баскин, сообщил о том, что у него возможно прогрессирует агрессивная форма рака простаты. Информация опубликована в его Instagram.

Экзотик обратился с письмом, где рассказал людям о сложившейся ситуации и попросил их распространить информацию о невозможности отбывать дальнейшее наказание по состоянию здоровья. Он ожидает результата дополнительного теста, чтобы удостовериться в диагнозе.

Мужчина заявил, что «Кэрол организует вечеринку», узнав о его состоянии. Он отметил, что не ищет жалости окружающих и хочет лишь отправиться домой на лечение или «насладиться со своими любимыми той жизнью, которая ему осталась».

В январе 2020 года суд приговорил Экзотика к 22 годам заключения по вышеуказанному обвинению и жестокому обращению с животными. Предприниматель с этими обвинениями не согласен. В новый сезон сериала от Netflix под названием «Король тигров» вошел отснятый до приговора материал, интервью с Джо Экзотиком, которое он дал из тюрьмы, и новые съемки с его коллегами, верящими в невиновность любителя тигров.

Ранее Кэрол Баскин обвинила создателей шоу в предательстве.