Уилл Смит признался, что думал убить собственного отца

Голливудский актер Уилл Смит утверждает, что однажды он подумывал убить своего отца, чтобы «отомстить» за жестокое обращение по отношению к матери. Отрывки из мемуаров артиста приводит журнал People.

«Когда мне было девять лет, я наблюдал, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Потом я видел, как она плевалась кровью», — рассказал Смит.

По словам актера, эта травма повлияла на всю его жизнь и карьеру. Он долго считал, что не заслуживал признания, похвалы, внимания, искреннего смеха зрителей — потому, что тогда не вступился за мать.

«Из-за того, что не смог противостоять моему отцу. За то, что был трусом», — рассказал актер.

Родители Смита разошлись, когда тот был подростком и формально развелись в 2000 году. Несмотря на то, что актер поддерживал тесные отношения со своим отцом, Смит пишет, что его гнев, вызванный детской травмой, снова всплыл на поверхность спустя десятилетия, когда он заботился о Уилле-старшем из-за прогрессирующего онкологического заболевания.

Вспоминая своего покойного отца, Смит заявил, что тот был жесток, но всегда искренне интересовался успехами своего сына.

«Мой отец был жестоким, но он был также на каждой игре, спектакле и концерте... Он был алкоголиком, но был трезв на премьере каждого из моих фильмов. Он слушал каждую пластинку. Он посетил каждую студию», — пишет актер.

Ранее Смит признался, что задумывался о самоубийстве.