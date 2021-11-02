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Светлана Немоляева рассказала о ценном совете Эльдара Рязанова

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Мосфильм

Артистка Светлана Немоляева рассказала, какой ценный совет ей дал режиссер Эльдар Рязанов в процессе работы над фильмом «Служебный роман».

По словам Немоляевой, Рязанов смело поправлял ее на площадке. «Как было с Рязановым в «Служебном романе». Он меня отводил в сторону: «Света, спокойнее. Тебе не надо на галерку работать — четко выговаривать каждую букву, делать посыл к люстре вашего театра». Рязанов такими замечаниями задавал камертон моей роли», — цитирует Немоляеву РИА «Новости».

Как говорит Немоляева, во время работы с Александром Коттом над короткометражным фильмом «ГОГОL-МОГОL» она рекомендовала режиссеру направлять ее. «Сейчас на площадке сразу объясняю, особенно молодым ребятам, которые меня стесняются: «Не бойтесь мне говорить, если что-то не так», — поделилась актриса.

В фильме «ГОГОL-МОГОL» Светлана Немоляева сыграла мать, встретившуюся с вечно занятым сыном. Ее партнером по съемочной площадке стал Анатолий Белый.

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