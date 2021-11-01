Американский актер Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме, сообщает The Hollywood Reporter.

Картину выпустит компания Alcon Entertainment, сценарий для нее напишет номинант на премию «Оскар» Дэвид Рейнольдс, который также участвовал в создании сценария для мульфильма «В поисках Немо».

Гарфилд — персонаж одноименной серии комиксов, созданный художником Джимом Дэвисом. Издаваемые с 19 июня 1978 года и по сей день комиксы экранизировались в виде мультипликационного сериала «Гарфилд и его друзья» и нескольких отдельных мультфильмов.

Ранее сообщалось, что на YouTube-канале One Media опубликован трейлер блокбастера «Морбиус» с американским актером Джаредом Лето в главной роли.

В ролике сам Лето рассказывает о своем персонаже и его сверхспособностях. По сюжету Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови, которое превращает его в вампира. Главному герою предстоит пройти через испытания, чтобы найти лекарство от недуга.

Фильм выйдет в России 20 января 2022 года.