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Тина Тернер, Jay-Z и Foo Fighters попали в Зал славы рок-н-ролла

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Mario Anzuoni/Reuters

Музыканты Тина Тернер, Jay-Z и группа Foo Fighters попали в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде, сообщает Reuters.

Церемония принятия музыкантов в Зал славы в субботу, 30 октября. Для Тины Тернер это стало второе вхождение в Зал славы — в первый раз она получила эту награду вместе со своим бывшим супругом Айком Тернером, скончавшимся в 2007 году. Во второй раз в Зал славы также попал фронтмен Foo Fighters Дейв Грол — первый раз он удостоился этой чести в 2014 году в составе группы Nirvana.

Рэпер Jay-Z стал первым сольным исполнителем рэп-музыки, попавшим Зал славы при жизни.

Отборочный комитет рассматривал 16 кандидатур, в числе которых оказались Iron Maiden и New York Dolls. В определении лауреатов участвуют около 1000 экспертов в области музыки, в том числе другие певцы, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки.

На включение в Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки.

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