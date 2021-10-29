Российский голос Камбербэтча заявил о готовности озвучить актера в сериале про Литвиненко

Актер дубляжа Илья Исаев сообщил «Газете.Ru», что не отказался бы от предложения озвучить номинанта «Оскара» Бенедикта Камбербэтча в сериале «Лондонград» («Londongrad»). По данным Variety, в проекте HBO британец исполнит роль экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

«Конечно, согласился бы. Почему нет?» — сказал Исаев, отказавшись комментировать саму идею сериала по причине неосведомленности.

Исаев ранее неоднократно озвучивал Камбербэтча — например, в фильмах «Игры шпионов», «Мавританец» и «1917».

Бежавший в Великобританию Александр Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие начало ухудшаться после совместного чаепития с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, впоследствии в организме экс-сотрудника ФСБ обнаружили радиоактивный полоний-210. В Британии считают Лугового и Ковтуна причастными к произошедшему, однако в России этот процесс называют политизированным. При этом бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что к британской провокации причастен бизнесмен Борис Березовский.