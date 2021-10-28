«Ветераны России» поблагодарили Бастрыкина за проверку слов Моргенштерна о Дне Победы

«Ветераны России» выразили благодарность председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину за оперативность и организацию проверки критических высказываний рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава организации Ильдар Резяпов.

«Направил Благодарственное письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором выразил слова особой благодарности за оперативность и организацию проверки высказывания, ставящего под сомнение проведение и празднование Парада Победы 9 мая и сохранение духовных скреп нашего Отечества», — рассказал Резяпов.

Он напомнил, что «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и СК из-за слов рэпера о праздновании Дня Победы 26 октября, после чего глава СК сразу же поручили руководителю ГСУ по Москве Андрею Стрижову организовать проверку.

«Высказывание Алишера Моргенштерна является сознательной публичной провокацией, ставящей под сомнение празднование Дня Победы и проведение Парада Победы 9 мая, тем самым покушаясь на сохранение памяти миллионов советских граждан, участвовавших в Великой Отечественной войне, людей, которые ценой своей жизни отстояли Великую Победу», — подчеркнул Резяпов.

По мнению общественников, «творчество» Моргенштерна губительно и деструктивно влияет на новое поколение, показывает, восхваляет и прививает совершенно аморальные ценности молодежи.

«Это идеологическая диверсия, направленная, прежде всего, на раскол общества, подрывая устои национальной безопасности. И это не первое, увы, подобное заявление. Мы все помним, как «берлинский пациент» оскорбил ветерана. И это ужасно. У этих людей нет ничего святого. Их истинная цель — подмена смыслов и разрушение! Такие провокационные действия необходимо решительно пресекать!» --заявил глава «Ветеранов России».

Ранее Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию россиян праздновать День Победы, признавшись, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, которая закончилась 76 лет назад. Рэпер также подчеркнул, что не обесценивает победу страны в Великой Отечественной войне, но призывает «делать еще победы в информационных или космических технологиях» и праздновать их — а не то, что «прошло 70 с лишним лет назад».