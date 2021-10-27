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«Я ношу темное»: звезда «Не родись красивой» — о перенесенном выкидыше

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Скажи Гордеевой/YouTube

Актриса Нелли Уварова на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказала о перенесенном выкидыше.

Звезда «Не родись красивой», воспитывающая двоих детей, потеряла ребенка перед второй удачной беременностью, в которую потом долго не могла поверить. «Было страшно, потому что между первым и вторым ребенком была потеря. Я так боялась. Ребенок? Господи, спасибо! Я до последнего дня делала вид, что не беременна» — вспоминает 41-летняя актриса, признаваясь, что с трудом пережила потерю.

Муж Александр Гришин поддерживал ее во время стресса. «Я могла часами смотреть на живот, лишь бы ничего не случилось. Чтобы не сойти с ума, мне пришлось сделать вид, что это все не со мной», — вспоминает Уварова, убеждая переживших подобное женщин искать опору в работе, близких людях и самих себе. «Все меняется, ты видишь все в других цветах. Я ношу темное, это пока моя воля», — заключила Уварова.

Сейчас дочери Уваровой Ие 10 лет, сыну Игнатию в ноябре 2021 года исполнится 5 лет.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала об угрозе выкидыша из-за танцев.

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