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Директор Музея Победы пригласил Моргенштерна на ознакомительную экскурсию

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник пригласил рэпера Моргенштерна на ознакомительную экскурсию. Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«В нашем музее подобные экскурсионные программы регулярно проходят для школьников. Сочетание исторически верных декораций, подлинных реликвий, мультимедийных технологий позволяют погрузиться в события тех лет, по-настоящему прочувствовать их. Надеюсь, что его мнение о ненужности празднования Дня Победы после этого сильно изменится, ведь без знания прошлого нет и будущего», — заявил Школьник.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы.

Накануне Моргенштерн скептически оценил традицию россиян праздновать День победы. В интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» музыкант признался, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.

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