Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии Валерия Гаркалина

Врачи оценили госпитализированного из-за коронавирусной инфекции актера Валерия Гаркалина как крайне тяжелое, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Медики утверждают, что организм Гаркалина не может справиться с коронавирусом из-за хронических болезней сердечно-сосудистой системы.
До болезни 67-летний народный артист России перенес шунтирование сердца, лечение осложнено атеросклерозом сосудов.
Валерия Гаркалина госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября, тест на коронавирус у него оказался положительным.
24 октября стало известно, что врачи не дают никаких прогнозов относительно состояния Гаркалина.
Ранее агент Валерия Гаркалина рассказала о его здоровье.