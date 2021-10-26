Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии Валерия Гаркалина

Врачи оценили госпитализированного из-за коронавирусной инфекции актера Валерия Гаркалина как крайне тяжелое, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Медики утверждают, что организм Гаркалина не может справиться с коронавирусом из-за хронических болезней сердечно-сосудистой системы.

До болезни 67-летний народный артист России перенес шунтирование сердца, лечение осложнено атеросклерозом сосудов.

Валерия Гаркалина госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября, тест на коронавирус у него оказался положительным.

24 октября стало известно, что врачи не дают никаких прогнозов относительно состояния Гаркалина.

Ранее агент Валерия Гаркалина рассказала о его здоровье.