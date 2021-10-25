Влад Соколовский снова станет отцом

Поп-исполнитель Влад Соколовский в Instagram рассказал, что его девушка Ангелина Суркова беременна.

Он опубликовал совместную фотографию с Сурковой, на которой обнимает демонстрирующую увеличившийся живот девушку за плечи. «Мы ждем малыша. Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая. Я рядом!» — написал он.

Суркова и Соколовский ранее расставались, однако в июле 2021 года воссоединились.

У Влада Соколовского уже есть дочь Мия — она родилась в отношениях с певицей Ритой Дакотой. Дакота и Соколовский расстались в 2018 году, певица не скрывала, что причиной разрыва стали связи Соколовского вне брака. Позже артист заявлял, что сожалеет о случившемся.

В мае 2021 года сообщалось, что Влад Соколовский навещал родителей в Тель-Авиве и оказался в зоне ракетного удара, который нанесла по Израилю группировка ХАМАС.