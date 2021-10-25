Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина пытался отбиться кайманом в ходе драки на пляже 18:52
Подруга Светличной рассказала о ее частых исчезновениях 18:51
Итальянский шеф-повар призвал россиян перестать готовить пасту «по-варварски» 18:50
У Путина и Бориса Джонсона состоялся телефонный разговор 18:50
Батыршина надеется, что российское телевидение покажет ЧМ по художественной... 18:49
Американские миллиардеры могут оплатить борьбу с изменением климата 18:47
Сын Трампа отомстил убившему украинского оператора Алеку Болдуину 18:46
Баринов: если Дзюба хочет в сборную, то должен публично попроситься туда 18:46
Глава Twitter рассказал о самом опасном явлении в экономике 18:46
СКР возбудил дело по факту обрушения части дома в Набережных Челнах 18:45

Влад Соколовский снова станет отцом

close
100%
РИА «Новости»

Поп-исполнитель Влад Соколовский в Instagram рассказал, что его девушка Ангелина Суркова беременна.

Он опубликовал совместную фотографию с Сурковой, на которой обнимает демонстрирующую увеличившийся живот девушку за плечи. «Мы ждем малыша. Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая. Я рядом!» — написал он.

Суркова и Соколовский ранее расставались, однако в июле 2021 года воссоединились.

У Влада Соколовского уже есть дочь Мия — она родилась в отношениях с певицей Ритой Дакотой. Дакота и Соколовский расстались в 2018 году, певица не скрывала, что причиной разрыва стали связи Соколовского вне брака. Позже артист заявлял, что сожалеет о случившемся.

В мае 2021 года сообщалось, что Влад Соколовский навещал родителей в Тель-Авиве и оказался в зоне ракетного удара, который нанесла по Израилю группировка ХАМАС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях