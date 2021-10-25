Моргенштерн признался, что «не понимает» празднование Дня победы

Рэпер Моргенштерн скептически оценил традицию россиян праздновать День победы. В интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» музыкант признался, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, — не знаю», — высказался Моргенштерн.

Рэпер также подчеркнул, что не обесценивает победу страны в Великой Отечественной войне. При этом музыкант призвал «делать еще победы в информационных или космических технологиях» и праздновать их — а не то, что «прошло 70 с лишним лет назад».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн потратил на виниры несколько миллионов рублей.