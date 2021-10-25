«Супер Оля»: Бузова спела «Катюшу» боксерам

Певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии Чемпионата мира по боксу — 2021 среди мужчин в Сербии исполнила популярную в России песню «Катюша». Свое выступление артистка транслировала в прямом эфире в Instagram.

Бузова вышла на сцену в красном платье в компании группы танцоров. «Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте!» — обратилась к подписчикам Бузова после выступления. Закончив исполнение «Катюши», Бузова появилась на сцене в другом наряде и спела песню на английском языке.

Мнения зрителей прямой трансляции разделились — кто-то написал, что Бузова «красиво поет» и подбодрил певицу.

«Супер Оля! Лучшая Бузова! Живи здесь и сейчас!!!!», — высказалась одна из подписчиц. Но ее мнение разделили не все — кто-то посчитал, что использована фонограмма, и это выступление — «позор России».

Ранее Бузова рассказала о возможной свадьбе с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Артистка добавила, что они с Батрутдиновым никогда не были любовниками, но оба свободны на данный момент — так что «будущее покажет».