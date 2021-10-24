В Голливуде заявили о нарушении Болдуином первой заповеди обращения с оружием

Голливудский консультант по огнестрельному оружию Брайан Карпентер заявил, что актер Алек Болдуин, который случайно застрелил кинооператора, нарушил первую заповедь обращения с оружием на съемках. Об этом он сказал изданию The New York Post.

Эксперт отметил, что стрелок никогда не должен наставлять пистолет на другого человека. Это неприемлемо, даже если оружие не заряжено, указал он.

«Никогда не наводите ствол на объект, который вы не планируете поразить. Ведите себя, будто все ружья всегда заряжены, даже если это не так», — сказал Карпентер.

Он добавил, что в целях безопасности все оружие, используемое в телевизионном и кинопроизводстве, актеры нацеливают на манекен, но не на оборудование, актеров или съемочную группу.

Ранее стало известно, что Болдуин посетил церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс, которая прошла в городе Санта-Фе на юге США, где снимали вестерн «Раст». Прощание организовала Международная гильдия кинематографистов.

Хатчинс погибла 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.