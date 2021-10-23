Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США 05:30
В Татарстане мужчина ударил друга ножом за отказ поделить сдачу... 05:28
Россиянам рассказали о выплате пенсий в нерабочие дни 05:24
У рэпера DMX после смерти нашлось 15 неподтвержденных детей 05:18
Журова считает невыдачу канадских виз российским фигуристам инструментом манипуляции 05:13
В Волгограде мужчины под видом полицейских продавали бездомных в рабство 04:53
Пропавший в августе оленевод выжил благодаря просроченным советским консервам 04:52
Коляда — о переходе к Мишину: новый я нравлюсь себе больше 04:50
«Фонтанка»: в Петербурге введут «жесткий локдаун»... 04:42
Пассажирам некоторых электричек компенсируют абонементы из-за нерабочих дней 04:38

Ассистент режиссера сказал Болдуину, что в пистолете нет боевых патронов

Ассистент режиссера на съемках фильма «Ржавчина» перед выстрелом, который смертельно ранил оператора, сказал актеру Алеку Болдуину, что пистолет полностью безопасен. Об этом сообщает газета New York Times.

Детектив выяснил, что ассистент режиссера не знал о боевых патронах в пистолете.

Ранее Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, из-за которого погибла кинооператор Галина Хатчинс. По словам артиста, он находится в контакте с семьей кинооператора, а также предлагает ей свою поддержку.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust («ржавчина» по-английски и Раст — фамилия главного героя). Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях