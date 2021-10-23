Гендиректор «Олимпийского» Юрий Гурецкий умер от осложнений COVID-19

В Москве скончался генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий. Об этом сообщается на сайте группы компаний «Киевская площадь», в которую входит объект.

Уточняется, что Гурецкий, которому было 50 лет, умер «от осложнений после коронавируса». О его смерти стало известно в пятницу, 22 октября. Дата и место прощания с Гурецким не уточняются.

«Руководство и коллектив Группы компаний «Киевская площадь» выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Борисовича в связи с утратой и разделяют скорбь вместе с ними», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, Гурецкий много лет возглавлял «Олимпийский». В 2016–2017 годах он также был гендиректором АО «Моспромстрой».

Коллеги Гурецкого рассказали, что «он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был редким профессионалом своего дела и достойным человеком».