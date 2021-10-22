«Я всегда боялся родителей»: Элтон Джон рассказал о детской травме

Певец, пианист и композитор Элтон Джон в беседе с The Guardian рассказал о своих детских травмах.

По словам Элтона Джона, своих сыновей — 10-летнего Захари и 8-летнего Элайджу — он с мужем Дэвидом Фернишем воспитывает без насилия. «Мы не бьем их, не срываемся. Когда они плохо себя ведут, лишаются карманных денег или девайсов на недельку, но их никто не обижает ни физически, ни морально», — говорит 74-летний музыкант.

«Я всегда боялся родителей», — не скрывает Элтон Джон, утверждая, что это повлияло на его характер и проблемы — около 30 лет назад он боролся с алкогольной и наркотической зависимости. «Я все еще взрываюсь на ровном месте», — вспоминает он, добавляя, что ненависть к себе и низкая самооценка были усвоены им в детстве. «Но я разморозился, узнал, что у меня есть чувства, они вернулись. Но травма остается. Иногда я думаю о себе очень плохо», — признается артист.

Ранее сообщалось, что песня Элтона Джона впервые за 16 лет возглавила британские чарты.