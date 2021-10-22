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Тренировавший Болдуина Тактаров объяснил трагедию со случайным убийством

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров в беседе с телеканалом «Звезда» попробовал объяснить трагедию на съемочной площадке с актером Алеком Болдуином.

По словам Тактарова, он работал с Болдуином как со студентом в академии в Лос-Анджелесе в течение двух лет. «Человек приятный, вежливый, ответственный. Очень внимательный, не пропускал занятий. Очень дисциплинированный. Понятно, что за свою карьеру он сделал миллион выстрелов на площадке, и понятно, что с ним такого не было», — размышляет Тактаров.

Актер объяснил, что пистолеты для актеров должны быть выхолощенными, а патроны сплющенными. Такой ствол не сквозной, в нем есть перегородки. «Может быть, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать. Может быть, это было непрофсоюзное кино, и там не было защиты, не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально», — сказал он, добавив, что трагедия могла произойти во время наезда камеры на артиста.

Перед съемками, подчеркнул Тактаров, все оружие должны подвергать проверке — стрелять в землю, проверять патроны и ствол.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust («ржавчина» по-английски и Раст — фамилия главного героя). Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

Ранее Гильдия кинематографистов США потребовала расследования трагедии с Болдуином.

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