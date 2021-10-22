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«Флирт вымораживал»: рэпер Птаха пожаловался на домогательства Айзы

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в вышедшей на видеосервисе Premier исповеди рассказал о ссоре с коллегой Гуфом (Алексеем Долматовым) из-за домогательств дизайнера и предпринимательницы Айзы.

По словам Птахи, бывшая тогда замужем за Гуфом Айза присылала ему смс интимного характера. «Цитировать не буду, слишком грязная история. Почему Леша понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне. Я чувствовал себя максимально дискомфортно и не понимал, что делать. Я не мог никому рассказать, мне было стыдно. Если бы это была посторонняя баба, я бы ее послал и заблокировал, а тут была история, что это мой друг», — рассказал он.

Рэпер отметил, что тогда перестал ходить в гости к Гуфу и Айзе. «Этот ее флирт меня вымораживал. Когда не было никого, я просто от нее убегал. Она могла и в углу меня поджать», — говорит музыкант. Он добавил, что впоследствии, объясняясь с Гуфом, честно сказал, что с Айзой у него ничего не было. «Айза, прости, я не хотел! Я тебя никогда не любил, ты никогда не нужна была мне как женщина. Я надеюсь, что после этой исповеди все закончится и ты наконец займешься своей жизнью», — просит он женщину перестать критиковать его.

Ранее сообщалось, что Птаха обратился в полицию в поисках свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева.

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