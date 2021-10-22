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Появилось видео со съемочной площадки, где Алек Болдуин случайно застрелил оператора

Появилось видео со съемочной площадки фильма в американском штате Нью-Мексико с голливудским актером Алеком Болдуином, где в результате несчастного случая погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает телеканал ABC7 Eyewitness News.

На представленных кадрах показана съемочная площадка с высоты. Место происшествия было оцеплено, там работают экстренные службы.

Оператор-постановщик Галина Хатчинс ранее была доставлена ​​на вертолете в местный травматологический центр. Там 42-летняя женщина скончалась от полученных травм, врачам не удалось ее спасти.

В результате инцидента на съемках также пострадал режиссер Джоэл Соуса, он находится в критическом состоянии.

Получившие ранения пострадали во время съемок сцены с применением огнестрельного оружия. Инцидент все еще расследуется, обвинения предъявлены не были. Место ЧП оцеплено желтой лентой.

Съемки ленты шли на ранчо Бонанза-Крик. В связи с произошедшим производство вестерна «Ржавчина» приостановлено на неопределенный срок.

Ранее появилось первое фото Алека Болдуина после убийства им оператора.

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