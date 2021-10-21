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Адель рассказала, что ест в McDonald's минимум раз в неделю

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SNL/YouTube

Британская певица Адель в Yotube-канале Vogue рассказала о своих любимых ресторанах и блюдах.

По слова певицы, она посещает McDonald's не реже одного раза в неделю. «Моя идеальная еда, последняя еда в тюрьме перед казнью, моя последняя еда - это МакЧикен с Биг Маком, а затем жареный картофель», — призналась Адель.

Она рассказала, что научилась готовить в 18 лет, потому что тратила много денег на покупную еду. Для этого певица читала «30-минутные обеды Джейми Оливера». После чего ее итальянские друзья восхищались пастой, приготовленную Адель.

Среди британских блюд певица отметила жаркое, которое она каждое воскресенье готовит для своего сына. Адель также призналась, что ей нравится южноафриканская сеть ресторанов быстрого питания Nando's, где она берет четверть курицы, капустный салат и картошку.

Ранее Адель рассказала, что ей удалось похудеть на 100 фунтов (более 45 кг) благодаря упорным тренировкам два-три раза в день, а мотивировало ее желание не похудеть, а избавиться от излишней тревожности.

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