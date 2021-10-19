Шипенко считает, что снятый в космосе фильм окупится в прокате

Режиссер Клим Шипенко предположил, что снятый на МКС фильм под рабочим названием «Вызов» сможет окупить свой бюджет в прокате. На послеполетной пресс-конференции в ТАСС он заявил, что кино «способно зарабатывать большие деньги»

«Думаю, что фильм окупится, у меня есть такие ожидания, они не беспочвенные. Есть интерес мировой, со стороны людей из разных стран, они пишут нам. Мне кажется, что кино, если оно выходит на международный уровень, может окупить бюджет», — поделился Шипенко.

На орбите съемочная группа отсняла около 30 часов материала, из которых только 25-35 минут попадут в ленту. Вместе с Шипенко в производстве фильма в космосе участвовали актриса Юлия Пересильд, а также космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

«Виды Земли сняли впрок, у нас была хорошая камера, я решил, что на нее надо снять все, чтобы было минимальное вторжение графики», — рассказал режиссер.

Он также сообщил, что работа над картиной продолжится на Земле приблизительно до конца 2022 года. Дата релиза еще не определена. Примерный бюджет также пока неизвестен. В августе 2021 года «Вызов» получил господдержку в Фонде кино — продюсеры запросили 400 млн рублей.