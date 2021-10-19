На звезду «Великолепного века» Озчивита подали в суд после скандала на съемочной площадке

На звезду турецкого сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита подали в суд после скандала на съемочной площадке, его обвинили в агрессивном поведении. Об этом сообщает StarHit.

Инцидент произошел в декабре прошло года. Четыре члены съемочной группы сериала «Основание: Осман», в котором Озчивит играет главную роль, заявили, что актер был недоволен ходом рабочего процесса и в итоге устроил переполох.

«Он (Озчивит) высказал в наш адрес проклятия и покинул съемочную площадку. Потом он вернулся и снова произнес те же проклятия. Мы были так потрясены, когда услышали проклятия, что не произнесли ни слова», — поделился один из членов съемочной группы.

В дальнейшем команда решила подать на артиста в суд. Сам Озчивит категорически отрицает свою вину. По его словам, он не тот человек, который может кого-то проклясть. Актер считает, что члены съемочной площадки используют его имя, чтобы очернить.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит разочаровал российских поклонниц своим новым снимком в Instagram.