Кортни Кардашьян помолвлена

Телезвезда Кортни Кардашьян и музыкант, барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер объявили о помолвке. Об этом пишет Page Six.

Баркер попросил Кардашьян выйти за него замуж 17 октября. Это произошло на закате в отеле Rosewood Miramar Beach, пара была окружена красными розами и белыми свечами.

Кортни опубликовала снимки с помолвки в своем Instagram. «Навсегда», — подписала Кардашьян свой пост, отметив Баркера, который повторно разместил изображение в своей истории в Instagram.

Среди праздновавших помолвку была и Ким Кардашьян, которая опубликовала в Twitter фото пары и эмоджи с обручальным кольцом.

Дочь музыканта, 15-летняя Алабама, также поделилась несколькими фотографиями с особого вечера, в том числе снимком улыбающейся Кортни, демонстрирующей свое сверкающее бриллиантовое кольцо. «Так рада за вас, ребята», — написала девушка.

Ранее Кортни Кардашьян надела старое платье и сделала фото на фоне шторы.