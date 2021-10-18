Кортни Кардашьян помолвлена

Телезвезда Кортни Кардашьян и музыкант, барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер объявили о помолвке. Об этом пишет Page Six.
Баркер попросил Кардашьян выйти за него замуж 17 октября. Это произошло на закате в отеле Rosewood Miramar Beach, пара была окружена красными розами и белыми свечами.
Кортни опубликовала снимки с помолвки в своем Instagram. «Навсегда», — подписала Кардашьян свой пост, отметив Баркера, который повторно разместил изображение в своей истории в Instagram.
Среди праздновавших помолвку была и Ким Кардашьян, которая опубликовала в Twitter фото пары и эмоджи с обручальным кольцом.
KRAVIS FOREVER �� @kourtneykardash @travisbarker pic.twitter.com/gymsssnMFr— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 18, 2021
Дочь музыканта, 15-летняя Алабама, также поделилась несколькими фотографиями с особого вечера, в том числе снимком улыбающейся Кортни, демонстрирующей свое сверкающее бриллиантовое кольцо. «Так рада за вас, ребята», — написала девушка.
Ранее Кортни Кардашьян надела старое платье и сделала фото на фоне шторы.