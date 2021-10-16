Пятый канал: состоянии здоровья Ларисы Гузеевой ухудшилось

Поражение легких российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной в больницу №40 в Коммунарке из-за коронавирусной инфекции, выросло до 65%. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что сатурация в норме. Врачи продолжают внимательно следить за состоянием ведущей Первого канала. Пока ее выписывать не планируют.

Гузеева попала в больницу с поражением правого легкого на 60%, левого — на 50% из-за последствий коронавирусной инфекции в начале октября. Тогда СМИ сообщали, что ее могут подключить к кислородному шлему. Телеведущая находится в группе риска по коронавирусу — ей уже 62 года, и она страдает от избыточного веса. Однако, теперь, когда заболевание осталось позади, телеведущую ждет восстановление.

Ранее стало известно, что Гузеева в своем Instagram-аккаунте опубликовала видео из больницы, в котором сообщила о своем состоянии и рассказала, чем занимается во время восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.