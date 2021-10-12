«О выздоровлении говорить рано»: Валерия Гаркалина прооперировали

Врачи в беседе с kp.ru рассказали о лечении и состоянии госпитализированного с коронавирусной инфекцией 67-летнего актера Валерия Гаркалина.

По словам медиков, Гаркалин чувствует себя лучше. «Пока о выздоровлении говорить рано, но лечение дает свои плоды. Состояние 67-летнего Валерия Гаркалина постепенно улучшается. У него стабилизировалось давление, которое ранее поддерживалось препаратами, сейчас их отменили. Общая температура тела пришла в норму. Состояние искусственной комы поддерживается легкими препаратами», — уточнил собственный источник издания в здравоохранении.

Известно, что накануне народному артисту России провели хирургическую операцию — в ходе трахеостомии сделали отверстие в трахее, через которое была введена дыхательная трубка. До этого Гаркалин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких через лицевую маску с трубкой в горло, но такой метод может раздражать горло и вредить голосовым связкам. Установка трубки в трахею впоследствии облегчит отвыкание пациента от аппарата и меньше навредит здоровью.

Ранее сообщалось, что госпитализированный 2 октября Валерий Гаркалин остается в тяжелом состоянии.