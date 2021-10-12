«Купе №6» с Юрой Борисовым выдвинуто на «Оскар» от Финляндии

Фильм «Купе №6» (Hytti №6) финского режиссера Юхо Куосманеном стал кандидатом от Финляндии на премию «Оскар», передает ТАСС со ссылкой на финское объединение киноиндустрии Filmikamari («Кинопалата»).

Кино претендует на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм был снят при поддержке Министерства культуры России, в центре сюжета, разворачивающегося в конце 1990-х годов, — путешествие финской студентки и российского шахтера из Москвы в Мурманск.

Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Также в создании ленты принимали Эстония и Германия.

17 июля картина получила гран-при 74-го Международного Каннского кинофестиваля. Кроме «Купе №6», награду получила лента «Герой» иранского кинематографиста Асгара Фархади.

Вручение премии Американской киноакадемии «Оскар» запланировано на 27 марта 2022 года.