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Дочь Эминема рассказала, когда родит рэперу внука

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Global Look Press

Дочь рэпера Эминема Хейли Скотт Мэтерс ответила на слухи о беременности, сообщает Mirror.

Поводом для подозрений стало заявление 25-летней Хейли о том, что ей не терпится стать матерью. «Но пока еще нет», — позже написала она в социальных сетях. «Когда ожидать объявления о беременности?» — спросил девушку один из подписчиков. «Через два-три года», — рассказала она, когда родит рэперу внука.

Хейли уточнила, что Эминем хотел бы стать дедушкой.

С 2016 года Хейли встречается с Ивэном Макклинтоком — молодым человеком, с которым она познакомилась во время учебы в колледже. Хейли изучала психологию, а ее бойфренд — экономику.

Ранее сообщалось, что бывшая жена рэпера Эминема Ким Скотт была госпитализирована после попытки суицида и конфликта с полицией. Известно, что Ким Скотт сопротивлялась, полиции пришлось ее удерживать, а медики не смогли проверить состояние ее здоровья.

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