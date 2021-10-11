Гоген Солнцев развелся с пожилой супругой

Шоумен Гоген Солнцев официально развелся с супругой Екатериной Терешкович, он написал об этом в Instagram.

Солнцев опубликовал фото свидетельства о расторжении брака, а также пожелал своей бывшей супруге «счастья в личной жизни» и подарил ей право на «пожизненное использование своей красивой фамилии».

При этом он заявил, что уже готов к новым отношениям и готов познакомиться с «воспитанной, верной девушкой» любого возраста без материальных трудностей и проблем с психикой.

По данным StarHit, инициатором развода стала Терешкович, она обвинила Солнцева в алчности и безразличии. Солнцев, узнав об этом, возмутился и назвал бывшую возлюбленную «клоуном Пеннивайз». По его словам, у него началась депрессия.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович поженились в 2018 году. Солнцев поддерживал супругу после госпитализации и пластических операций. Супруги даже задумывались о рождении ребенка с помощью суррогатной матери, однако дочь Терешкович Полина отказалась от предложения выносить ребенка для эпатажной пары.