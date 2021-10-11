Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Молдавия хочет подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» 16:48
Появилось видео нападения с ножом на школьника в Дагестане 16:48
Названы регионы РФ, где дешевле покупать автомобили 16:47
Отец Фьюри назвал единственного достойного соперника для своего сына 16:46
В Киеве рассказали о развале Украины по схеме Сомали 16:43
Жительница Казани требует признать футболиста «Зенита» отцом ее ребенка 16:40
Школьница сделала 150 приседаний по требованию учителя и осталась инвалидом 16:37
Новосибирские врачи успешно удалили у пациентки огромные опухоли весом 30 кг 16:37
На Украине выдвинули территориальные претензии России 16:31
Экс-игрок сборной России: Дзюба в команде Карпина — бомба замедленного действия 16:29

Гоген Солнцев развелся с пожилой супругой

close
100%
Гоген Солнцев/Instagram

Шоумен Гоген Солнцев официально развелся с супругой Екатериной Терешкович, он написал об этом в Instagram.

Солнцев опубликовал фото свидетельства о расторжении брака, а также пожелал своей бывшей супруге «счастья в личной жизни» и подарил ей право на «пожизненное использование своей красивой фамилии».

При этом он заявил, что уже готов к новым отношениям и готов познакомиться с «воспитанной, верной девушкой» любого возраста без материальных трудностей и проблем с психикой.

По данным StarHit, инициатором развода стала Терешкович, она обвинила Солнцева в алчности и безразличии. Солнцев, узнав об этом, возмутился и назвал бывшую возлюбленную «клоуном Пеннивайз». По его словам, у него началась депрессия.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович поженились в 2018 году. Солнцев поддерживал супругу после госпитализации и пластических операций. Супруги даже задумывались о рождении ребенка с помощью суррогатной матери, однако дочь Терешкович Полина отказалась от предложения выносить ребенка для эпатажной пары.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях