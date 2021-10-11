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Маккартни назвал Леннона виновником распада The Beatles

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Global Look Press

Бывший участник легендарного британского квартета The Beatles Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада группы, пишет The Guardian, ссылаясь на еще не вышедшее интервью музыканта радиостанции BBC Radio 4.

«Я не тот человек, который стал причиной раскола группы. Однажды Джон [Леннон] вошел в комнату и сказал, что я ухожу из The Beatles»,— рассказал Маккартни.

По его словам, участником группы еще несколько месяцев после его объявления об уходе приходилось притворяться, что все хорошо, однако все они были в курсе и понимали, что это конец. Маккартни добавил, группа могла бы и дальше давать концерты.

«Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко (Йоко Оно — японская художница, вдова Леннона — прим. ред). Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно суровая женщина, поэтому он всегда жаждал свободы», — сказал Маккартни.

Он также отметил, что планировал воскресить коллектив, так как на тот момент не представлял свою жизнь без The Beatles.

В конце августа стало известно, что The Beatles перевыпустят культовый альбом «Let It Be». Уточняется, что релиз запланирован на 15 октября 2021 года. Новая версия альбома включит в себя 27 ранее не издававшихся записей, а также 14-трековый микс «Get Back», созданный продюсером Глином Джонсом. Помимо самой пластинки, покупатели получат книгу о легендарной ливерпульской четверке, предисловие к которой написал Пол Маккартни.

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