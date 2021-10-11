Бывший возлюбленный Бузовой рассказал о главном недостатке Москвы

Рэпер, блогер и ведущий шоу «Дом-2» Дава рассказал о недостатке российской столицы. В интервью «Москвич Mag» он указал, чтобы изменил бы в Москве в первую очередь.

Рэпер отметил, что Москва является его любимым городом, он переехал сюда четыре года назад и, по его словам, не представляет, где бы еще мог жить. Блогер поделился, что в городе ему нравится «темп, ритм и настроение».

Значимым недостатком Дава в Москве считает пробки. Он отметил, что у него нет предложений, как эту проблему можно решить, но он хотел бы это сделать.

Ранее рэпер признался, что почувствовал себя маньяком после поста Бузовой об избиении.