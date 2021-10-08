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Адель приревновала сына к Тейлор Свифт

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SNL/YouTube

Певица Адель в интервью британскому Vogue призналась, что разозлилась на сына, когда узнала, что он фанат Тейлор Свифт.

Впервые ее сын Анджело попал на концерт американской исполнительницы в 2018 году. По словам Адель, ребенок сразу же проникся творчеством Свифт:

«У него тогда отвисла челюсть. Я действительно разозлилась! И я такая: «Извини, конечно, но я вообще-то тоже выступаю».

Адель отметила, что ее сын до сих пор не понимает, что она популярна. «Было несколько девочек постарше, которые преследовали его, спрашивая, не я ли его мать. А он такой: «Я думаю, ее зовут Адель, да. Это моя мама». Я для него не Адель. Он решил, что над ним издеваются, потому что они его раздражали. Я сказала: «Это не издевательство. Просто скажи: да, она моя мама, она вытирала мне задницу».

В интервью Адель также рассказала, как похудела на 45 кг. Ей помогли сила воли, умение отвлекаться от телефона и регулярные занятия на тренажерах.

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