Адель приревновала сына к Тейлор Свифт

Певица Адель в интервью британскому Vogue призналась, что разозлилась на сына, когда узнала, что он фанат Тейлор Свифт.

Впервые ее сын Анджело попал на концерт американской исполнительницы в 2018 году. По словам Адель, ребенок сразу же проникся творчеством Свифт:

«У него тогда отвисла челюсть. Я действительно разозлилась! И я такая: «Извини, конечно, но я вообще-то тоже выступаю».

Адель отметила, что ее сын до сих пор не понимает, что она популярна. «Было несколько девочек постарше, которые преследовали его, спрашивая, не я ли его мать. А он такой: «Я думаю, ее зовут Адель, да. Это моя мама». Я для него не Адель. Он решил, что над ним издеваются, потому что они его раздражали. Я сказала: «Это не издевательство. Просто скажи: да, она моя мама, она вытирала мне задницу».

В интервью Адель также рассказала, как похудела на 45 кг. Ей помогли сила воли, умение отвлекаться от телефона и регулярные занятия на тренажерах.