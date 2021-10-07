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Эндрю Ллойду Уэбберу так не понравились новые «Кошки», что он купил собаку

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Universal Pictures

Композитор Эндрю Ллойд Уэббер в беседе с Variety рассказал о том, насколько ему не понравилась последняя экранизация его мюзикла «Кошки», вышедшая в 2019 году.

Ллойд Уэббер сказал, что права на экранизацию были проданы студии Amblin, которая, в свою очередь, хотела привлечь к съемкам Стивена Спилберга. Режиссером проекта в итоге стал Том Хупер, автор мюзикла «Отверженные» и фильма «Король говорит!».

В итоге, резюмирует композитор, «все пошло не так». «Я посмотрел его и подумал: о Боже, нет. Впервые за 70 с лишним лет на этой планете я пошел и купил собаку. Единственное хорошее, что из этого вышло — мой щенок гаванского бишона», — признается Ллойд Уэббер.

Собака составила композитору компанию во время локдауна и путешествует с ним. «Я написал авиакомпании и сказал, что я морально травмирован и мне нужна собака-терапевт. Мне ответили, попросили доказательств, что пес действительно необходим. Тогда я сказал: просто посмотрите, что Голливуд сделал с моим мюзиклом «Кошки». Одобрение пришло с запиской «Справка от врача не нужна», — вспоминает Ллойд Уэббер.

«Кошки» стали одним из самых провальных фильмов 2019 года и получили шесть антинаград «Золотая малина».

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