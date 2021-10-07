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Улицкая вошла в топ-5 фаворитов у букмекеров на Нобелевскую премию по литературе

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

У букмекеров в пятерку лидеров на получение Нобелевской премии по литературе вошли японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго и российская писательница Людмила Улицкая. Об этом пишет РБК со ссылкой на букмекерскую компанию Smartkets.

По состоянию на 6 октября 23:00 мск больше всего поставили на следующих писателей (чем меньше коэффициент, тем больше ставок):

- кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго (11.50);

- румынский поэт и прозаик Мирча Кэртэреску (12.00);

- японский писатель Харуки Мураками(12.50);

- российская писательница Людмила Улицкая (13.50);

- норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе (14.00);

- французская писательница Анни Эрно (14.00).

По ставкам, сделанным в другой компании Ladbrokes, фаворитами являются Эрно и Тхионго, их шансы оценены как 8/1. Шансы Мураками и канадской писательницы Маргарет Этвуд оцениваются как 10/1. Шансы Улицкой, по мнению игроков на Ladbrokes — 12/1.

Вручение Нобелевской премии по литературе состоится 7 октября. Из-за пандемии коронавируса церемонии в Осло не будет, победитель получит награду в свое стране.

В прошлом году премию получила американская поэтесса Луиза Глюк за «безошибочный поэтический голос».

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