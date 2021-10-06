Отец Бритни Спирс заставлял ее читать Библию и запрещал общаться с атеистами

Отец певицы Бритни Спирс Джейми хотел вылечить ее ментальное заболевание религией, сообщает издание TMZ со ссылкой на собственный источник.

Спирс обратился к религии сразу после того, как стал опекуном взрослой дочери после ее нервного срыва в 2008 году. Роль в этом могла сыграть христианка Лу Тейлор, ставшая представительницей семьи в прессе в то время.

Тейлор создала компанию Tri Star Entertainment, которой Спирс хотел передать управление финансами дочери. Компания получала 5% доходов Бритни.

По словам инсайдеров, в первый год увлечения религией Джейми буквально «ходил повсюду с Библией в руке». Известно, что некоторое время Бритни давали читать только религиозную литературу и не одобряли ее общение с атеистами.

Ранее сообщалось, что после окончания длившейся 13 лет опеки отца в особняке Бритни Спирс ищут жучки и камеры слежения.